تعد الجروح المزمنة مشكلة يعانيها مرضى السكري وكبار السن، وقد تؤدي في حال حدوث مضاعفات إلى بتر في الأعضاء.

وتوصل باحثون بجامعتي تشالمرز في السويد وفرايبرغ في ألمانيا إلى تقنية جديدة تساعد في التئام الجروح بشكل أسرع بواقع ثلاثة أضعاف عن طريق التحفيز الكهربائي.

وقالت الباحثة بجامعة تشالمرز، ماريا أسبلوند: «يمكن أن يسهم هذا الاكتشاف في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لمرضى السكري وكبار السن».

وخلال الدراسة طور الباحثون رقاقة حيوية زرعوا عليها خلايا جلدية، ثم صنعوا جروحاً فيها، وبعد ذلك حفزوا الجروح بواسطة تيار كهربائي، وتبين أن الجروح التي تم تعريضها للتيار الكهربائي تماثلت للشفاء بشكل أسرع بواقع ثلاث مرات مقارنة بالتي تماثلت للشفاء بشكل طبيعي.