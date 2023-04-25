متنزه جغرافي جديد على مشارف كوالالمبور

يمكن لزوار ماليزيا الآن استكشاف الينابيع الساخنة والكهوف والشلالات وغيرها من العجائب الجغرافية الخاصة بمتنزه جغرافي جديد على مشارف كوالالمبور.

ويعد متنزه جومباك - هولو لانجات جيوبارك، الواقع في ولاية سيلانجور، إحدى رحلات اليوم الواحد السهلة لأي شخص يزور العاصمة، ومن المتوقع أن يكتسب مكانة دولية كبيرة في حال نجح في محاولته للإدراج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) للتراث العالمي في 2025. وتضم المنطقة البالغة مساحتها 1130 كيلومتراً مربعاً التي تم الاعتراف رسمياً بكونها متنزهاً جغرافياً وطنياً في ماليزيا عام 2023، كهوف باتو على بعد نحو كيلومتر شمال كوالالمبور، وفي غضون أقل من ساعة يمكن الوصول إليها بوسائل النقل العام من وسط المدينة.