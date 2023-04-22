تيم حسن يحسم الجدل حول الجزء الثاني من مسلسل "الزند"

حسم الفنان السوري تيم حسن الجدل الدائر على منصات التواصل الإجتماعي حول حقيقة البدء بالإعداد لجزء ثان من مسلسل "الزند" الذي لقي نجاحا كبيراً خلال شهر رمضان، فقد نفى الفنان السوري وجود جزء ثان من المسلسل، كاشفاً عن تعاون جديد مع صناع العمل، لإنتاج عمل درامي جديد "يليق بتطلعات الجمهور".

وأعرب حسن عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" عن سعادته بمشاركته في "الزند" ونجاحه جماهيريا، ليصفه بأنه محطة هامة في حياته، وقال: "الزند كان محطة كبيرة وهامة من محطاتنا، نتمنى أن نكون قدمنا لكم ما يرضيكم".

وأضاف: "أتجه والشركاء صادق الصبّاح، سامر البَرقاوي، عُمر أبو سعدة وزياد الخطيب إلى مسلسل جديد، ورحلة جديدة تليق بتطلعاتكم إن شاء الله، شكرا للجمهور الحبيب، أنتم زادنا وزوادنا".

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والمشاهير مع منشوره، ووجهوا التهنئة له على النجاح الذي حققه مسلسله، وتمنوا له التوفيق الدائم.

ومسلسل "الزند" دراما تاريخية سورية، تدور أحداثه حول شاب يدعى عاصي يواجه أكبر تحدٍّ في حياته بعد عودته من الخدمة العسكرية إبان الحكم العثماني ليجد نفسه وسط مؤامرات خطيرة أطرافها شخصيات ذات سلطة في ولاية الشام قبيل الحرب العالمية الأولى.

وشهد المسلسل العديد من التحديات في إطار اجتماعي سياسي تشويقي، وشارك في بطولته تيم حسن، دانا مارديني، منى واصف، فايز قزق، أنس طيارة، وهو من تأليف عمر أبو سعدة، إخراج سامر برقاوي، وإنتاج شركة الصباح.