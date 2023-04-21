سرقة 1.6 طن ذهب من مطار تورنتو الكندي

أعلنت الشرطة الكندية، الخميس، أنها تحقق في سرقة قطع من الذهب ومقتنيات قيّمة أخرى مقدّرة بأكثر من عشرين مليون دولار كندي (14,8 مليون دولار أمريكي) في مطار تورنتو مطلع الأسبوع.

وأوضح المسؤول في الشرطة المحلية ستيفن دويفستاين، أن القطع الذهبية والمقتنيات الثمينة وصلت مساء الاثنين جواً إلى المطار، ووُضعت بعدها في مخزن للوجستيات، إلى أن لوحظ اختفاؤها لاحقاً.

وقال دويفستاين إن «الحاوية التي كانت تضمّ هذه القطع القيمة سُرقت باعتماد وسائل غير قانونية داخل موقع التخزين».

ولم يعط المسؤول في الشرطة أي توضيحات بشأن طريقة السرقة، أو ما إذا كان هناك مشتبه بهم في القضية.

وأوضح أن «محققينا يبحثون في كل الفرضيات»، واصفاً ما حصل بأنه أمر «نادر جداً». ولفت إلى أن ذلك لم يؤثر البتة في حركة الملاحة الجوية.

وذكرت صحيفة «تورنتو صن» المحلية أن السرقة طالت أكثر من 1,6 طن من الذهب، ما تفوق قيمته مبلغ العشرين مليون دولار الذي تحدثت عنه السلطات.

