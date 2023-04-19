تقنية لتنشيط التئام العظام ذاتياً لدى الكبار

من المعروف أن كسور الجمجمة تلتئم ذاتياً لدى المواليد وصغار الفئران، غير أن هذه الخاصية لا تستمر مع تقدم الإنسان في العمر.

ولكن، وبحسب دراسة أوردتها الدورية العلمية «بروسيدنغز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز»، يعكف فريق من الباحثين بجامعة بيتسبرغ الأميركية، على تطوير تقنية جديدة لتنشيط خاصية التئام العظام مجدداً لدى الكبار، دون الحاجة إلى جراحات زرع العظام أو استخدام مواد حيوية.

وتعتمد التقنية على جهاز يشبه الأسلاك الطبية التي تستخدم في تقويم الأسنان، لشد عظام الجمجمة على امتداد منطقة الكسر، بهدف تنشيط الخلايا الجذعية العظمية التي تقع على جوانب الكسر.

ويؤكد الباحثون أن التجربة نجحت في علاج كسور في جماجم فئران بالغة، لم تكن لتلتئم بالوسائل الأخرى التقليدية.