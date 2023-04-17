سلطة الكينوا

من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة، تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

تعد الكينوا من الحبوب الغنية بالفوائد، لذا باتت تدخل في العديد من الأطباق والوصفات الصحية.

وتتميز الكينوا بأنها مصدر لمعظم أنواع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم، ومصدر كامل للبروتينات المهمة. كما أنها غنية بالألياف، فالكوب الواحد من الكينوا غير المطبوخة يحتوي على معدل يراوح بين 17 و27 غراماً من الألياف، بحسب نوعها، أي بمقدار الضعف عما تحويه الأنواع الأخرى من الحبوب الكاملة.

ومن فوائد الكينوا كذلك أنها مصدر مهم لمضادات الأكسدة، التي تقاوم الجذور الحرة، ما يجعلها فعّالة في مواجهة علامات التقدم بالعمر والعديد من الأمراض الأخرى، ومقاومة للإصابة بالفيروسات؛ لذا فسلطة الكينوا من الأطباق المفيدة والصحية على المائدة.

وبشكل عام تعد السلطة من الأطباق المهمة في شهر رمضان، فهي تحتوي على نسب جيدة من مضادات الأكسدة، ومن فيتاميني C و E، وحمض الفوليك، وغيرها من العناصر المفيدة، وتسهم في حماية الجسم من الأمراض التي تسببها الجزيئات الضارة المعروفة بالجذور الحرة.

• من الأطباق المفيدة والصحية على المائدة، خصوصاً خلال الشهر الكريم.

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