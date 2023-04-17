إيطاليا: اكتشاف كنوز جديدة في بايستوم

كشفت أعمال التنقيب جنوب إيطاليا عن رؤوس ثيران من الطين، وتمثال للإله اليوناني إيروس يركب دولفيناً، ما يسلط الضوء على الحياة الدينية وطقوس مدينة قديمة، بحسب مسؤولين بوزارة الثقافة الإيطالية، أول من أمس.

وتُعدّ هذه أول مجموعة من القطع الأثرية التي تم تحديدها من معبد في مدينة بايستوم اليونانية القديمة، والتي يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد. وتشتهر بايستوم بمعابدها الضخمة الثلاثة ذات الأعمدة الدورية، وتقع بالقرب من موقع بومبي الأثري.

وقالت وزارة الثقافة الإيطالية في بيان إن «المعبد الصغير حُدد لأول مرة في عام 2019 على طول أسوار المدينة القديمة، لكن أعمال التنقيب توقفت بسبب جائحة (كوفيد-19)».

وأضافت الوزارة أن «التنقيب أسفر في الأشهر الأولى من استئناف العمل عن اكتشاف تماثيل صغيرة عدة من الطين.

ووجد علماء الآثار سبعة رؤوس ثيران حول مذبح معبد كما لو كانت موضوعة هناك على الأرض كشكل من أشكال القربان».

وكما عثر على تمثال دولفين صغير في المجموعة الأولى من القطع الأثرية في بايستوم. وبدأت أعمال التنقيب المحدودة في المعابد في الخمسينات من القرن الماضي.