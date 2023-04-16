هولندا تسمح بالقتل الرحيم للأطفال دون سن 12 عاماً

أعلنت الحكومة الهولندية، أمس، أن القتل الرحيم للأطفال الصغار الذين يعانون أمراضاً مستعصية تتسبب لهم في معاناة لا تُطاق، سيصبح مسموحاً في هولندا، تلبية لمطالب يرفعها أطباء أطفال هولنديون منذ سنوات.

وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يتعلق بـ«مجموعة صغيرة» تتألف من خمسة إلى 10 أطفال دون سن الـ12 في السنة، ممّن «تعجز خيارات الرعاية التلطيفية عن التخفيف من معاناتهم».

وقال وزير الصحة الهولندي، إرنست كويبرز، إن «هذا الأمر سيخص الأطفال المصابين بمرض أو اضطراب شديد نهايته ستكون موتاً حتمياً».

وشدد على أن المساعدة على الموت ستكون ممكنة «عندما يكون ذلك البديل المعقول الوحيد للطبيب لوضع حد لمعاناة الطفل الشديدة بشكل لا يُطاق».