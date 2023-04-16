باستا بالجبن... «المعكرونة لا تسبب الإصابة بالسمنة إذا ما تم تناولها وفق حصة غذائية معتدلة»

من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة،

تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

تعتبر الباستا من الوجبات المحببة للكبار والصغار، إلى جانب أنها من الوصفات السهلة التي لا تستغرق وقتاً طويلاً في تجهيزها، وتضم مكونات غالباً ما تتوافر في المنزل. وعلى خلاف الشائع، لا تسبب المعكرونة الإصابة بالسمنة إذا ما تم تناولها وفق حصة غذائية معتدلة، وإضافة مكونات أخرى لتضم عناصر غذائية إضافية. حيث تضم المعكرونة قدراً عالياً من الكربوهيدرات، وبما أنها مصدر للنشويات المعقدة، فهي وقود حيوي لكل من العضلات والدماغ، وتتميز بأنها تطلق الطاقة بمستوى بطيء ومستدام، وهذا يعني أنها لا تؤدي إلى ارتفاع مستوى الطاقة مرة واحدة في الجسم مثل السكريات البسيطة.

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