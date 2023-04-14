6 مخرجات مرشحات لسعفة كان الذهبية

تتنافس على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، بدورته المقبلة، الأفلام الجديدة لفيم فندرز وكن لوتش وويس أندرسون، مع عدد قياسي من المخرجات المرشحات في تاريخ الحدث، وفق ما أظهرت قائمة أعلنها، أمس، المندوب العام للمهرجان، تييري فريمو.

واختير 19 فيلماً من بينها أفلام لست مخرجات، بينهنّ التونسية كوثر بن هنية، التي عُرض فيلمها السابق في فئة «نظرة ما» عام 2017، ومخرجة جديدة هي السنغالية راماتا تولاي سي، التي تقدم فيلمها الأول.

وقال تييرو فريمو: «إن مشاركة ست مخرجات في المنافسة رقم غير مسبوق» في تاريخ الحدث بفيلم «جان دو باري» للمخرجة الفرنسية مايوين، والذي يعود فيه جوني ديب بقوة إلى الشاشة الكبيرة.