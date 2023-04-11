شاب عربي متهم بقيادة «مزراتي» على السلالم الإسبانية الشهيرة في إيطاليا

يواجه مواطن سعودي كان قد قاد سيارة «مزراتي» مستأجرة على السلالم الإسبانية الشهيرة عالميا في روما قبل عام، تهما جنائية في إيطاليا للإضرار بتراث ثقافي، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، واعتمادا على نتيجة المحاكمة، يواجه الرجل السجن لما بين عامين وخمسة أعوام.

وفي مايو 2022، قاد الرجل الذي يبلغ 38 عاما السيارة الرياضية الفخمة على السلالم الشهيرة الواقعة بجوار كنيسة ترينيتا دي مونتي في المساء.

وتسببت السيارة في أضرار تقدر بـ50 ألف يورو (54 ألف دولار) لثلاث درجات من السلام على الأقل.



وحددت الشرطة هوية الرجل بمساعدة لقطات من كاميرات المراقبة في موقع الجريمة.

يشار إلى أن السلالم الإسبانية التي ترجع للقرن الثامن عشر، التي صممها المهندس المعماري فرانشيسكو دي سانكتيس، أحد أشهر معالم روما وهي مدرجة على قائمة مواقع التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(يونيسكو).