شوربة الدجاج

من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة، تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

تُعدّ الشوربة مكوناً رئيساً على مائدة الإفطار في شهر رمضان، إذ ينصح خبراء تغذية بالإفطار على الشوربة الدافئة للحفاظ على صحة الجسم، إذ إن تناولها بعد التمر يساعد على تدفئة المعدة والحيلولة وتجهيزها لاستقبال الطعام بعد ساعات من الصوم.

كما تتميز الشوربة بأنها طبق صحي ومغذي وغني بالألياف، التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتمنع الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ. وتحتوي الشوربة أيضاً على نسبة عالية من السوائل، ما يجعلها تغذي خلايا الجلد والبشرة بشكل كبير، إلى جانب أنها تعزز الشعور بالشبع، وبالتالي لا يضطر الصائم إلى تناول كميات كبيرة من الطعام يومياً.

وتحتوي الشوربة على الدجاج الذي يتميز بكونه غذاء مناسباً للكبار والصغار، وهو مصدر غني بالبروتين، إذ يحوي 100 غرام من صدور الدجاج قليل الدهون على 64% من الكمية اليومية الموصي بها من البروتين.

«طبق صحي وغني بالألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي».

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