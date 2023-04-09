5 نصائح لمشروبات رمضانية صحية

تدخل المشروبات الرمضانية على الموائد بشكل يومي، وغالباً ما تكون ذات مستوى عالٍ من السكر، سواء التي تعتمد على العصائر المركّزة أو حتى التي تكون عبارة عن مسحوق البودرة.

وأكدت الأخصائية في الصحة والتغذية، من «ويلنيس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، أن تخفيف المشروبات الرمضانية الغنية بالسكر يحافظ على انتظام معدل سكر الدم، وكذلك على جسم سليم.

وتالياً تقدم الدكتورة لمى خمس نصائح أساسية يمكن من خلالها الاستفادة من مشروبات صحية وخفيفة السعرات الحرارية، لضمان الاستمتاع بالمشروبات دون كسب المزيد من الوزن، أو حتى المعاناة مع المشكلات الصحية.

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