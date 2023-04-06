أطباء دوليون يعالجون أنثى فيل مريضة في باكستان

بدأ فريق من الأطباء الدوليين، أمس، إعادة تأهيل أنثى فيل، مريضة بشدة في حديقة حيوان في باكستان، وسط مخاوف دولية بشأن ظروفها الصحية والمعيشية.

وفحص الفريق المكون من سبعة أفراد من منظمة «فور بوز» لرعاية الحيوان ومقرها النمسا، أنثى الفيل الإفريقية (17 عاماً)، التي تُدعى (نور جهان) في مدينة «كراتشي» جنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم مؤسسة «بلدية كراتشي»، علي حسن ساجد، أن «أثنى الفيل، التي كانت تعاني تورماً في ساقها، كانت تعاني الإعياء والألم ».

وسيقرر مسعفو المنظمة ما إذا كانوا سيجرون جراحة على الساق أم لا، بعد أن يجروا فحصاً طبياً بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، طبقاً لما ذكره قائد الفريق أمير خليل.