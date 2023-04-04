5 نصائح لاختيار الطعام خلال العزائم والبوفيهات في رمضان

تكثر في رمضان العزائم بين الأهل والأصدقاء، إذ تُعدّ من طقوس الشهر الفضيل وتدخل ضمن العادات، فضلاً عن الإفطار أحياناً في المطاعم التي غالباً تحوّل نظامها إلى «البوفيه» المفتوح والمتنوّع الخيارات، بدءاً من المقبلات، وصولاً الى الأطباق الرئيسة المتعددة، وكذلك أصناف الحلويات. وأكدت الأخصائية في الصحة والتغذية من «ويلنيس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، أن الاختيارات الخاطئة قد تسبب زيادة الوزن وكمية الدهون بعد انتهاء شهر الصيام.

ووجهت خمس نصائح أساسية للاختيار الصحيح للطعام في العزائم والبوفيه.

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