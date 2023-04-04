القرية العالمية تنبض بالحياة والتقاليد في رمضان

وسط أجواء يفوح منها عبق العادات والتقاليد الرمضانية العريقة، تواصل القرية العالمية في دبي استقطاب الآلاف من ضيوفها يومياً خلال الشهر الفضيل، إذ تزخر بتجارب رائعة، يقدمها أكثر من 3500 متجر ومنفذ للتسوق عبر أجنحتها الـ27.

وتجسد القرية العالمية، بكل ما تضمه من ثقافات وفرص رائعة التسوق، مقصداً مثالياً لزيارته مع العائلة والأصدقاء خلال رمضان، إذ تقدم لضيوفها منتجات تتعلق بهذا الشهر الكريم، ومجموعة منوعة من السلع، مثل الأزياء، ومنتجات الحرف اليدوية، والهدايا التذكارية، بينما تمتلئ شوارع الوجهة النابضة بالحياة بالباعة الذين يعرضون مختلف أنواع المنتجات، بما فيها المصنوعات الفخارية اليدوية والمجوهرات التقليدية.

وإضافة إلى متعة التسوق، تتميز القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، في الشهر الفضيل، باحتضانها لمجموعة واسعة من منافذ الضيافة التي تقدم أطباق الإفطار والسحور التقليدية، إلى جانب أنشطة وفعاليات ترفيهية وثقافية ممتعة للعائلات والصغار.