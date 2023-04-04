باريس توحّد مانيه وديجا للمرة الأولى في معرض كبير

شكّل الفرنسيان إدوار مانيه (1832 - 1883) وإدجار ديجا (1834 - 1917)، اللذان كانا صديقين وخصمين، تاريخ الفن الغربي بمناهجهما الحديثة تجاه الرسم. وتُعرض حالياً أعمال الرسامين، وهما بين الأهم في القرن الـ19، جنباً إلى جنب للمرة الأولى في معرض بمتحف أورسيه في باريس.

ومن المنتظر أن تكون أكثر من 150 قطعة، بما في ذلك التحف التي لم تر قط معاً من قبل، ضمن معرض «مانيه/ديجا» المقام بالتعاون مع متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، إذ ستُعرض بداية من سبتمبر المقبل.

وتعد البورتريهات ومشاهد الشواطئ والمقاهي وسباقات الخيول من أشهر الموضوعات التي تربط بين الفنانين. وقال المشرف المشارك على المتحف ستيفان جيجون إن مانيه أعطى أولوية للون والضوء على الرسم والمحيط، ولكن مع ديجا كل شيء يجذب الانتباه.