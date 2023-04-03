من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة، تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

تعد البيتزا من الأكلات المفضلة لكثيرين، ولكن في أحيان عدة يتطلب إعدادها في المنزل وقتاً ومجهوداً يجعل الأمر صعباً، لذا تعد توست البيتزا من الوصفات السهلة والسريعة لإعداد وجبة شهية من دون مجهود، ويمكن تقديمها على مائدة الإفطار أو السحور خلال رمضان، كما يمكن تقديمها كوجبات خفيفة بين الإفطار والسحور، خصوصاً للأطفال.

• من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تقديمها على مائدة الإفطار أو السحور.

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