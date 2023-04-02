شركات المياه البريطانية تتحمّل مسؤولية «تلوّث الأنهار والبحار»

ذكرت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أن «شركات المياه ستتحمّل غرامات غير محدودة، بسبب تلوّث الأنهار والبحار، بموجب تشريع جديد للمملكة المتحدة لحماية البيئة».

وستعلن وزيرة البيئة، تيريز كوفي، عن خطط الأسبوع المقبل لإلغاء الحد الأقصى للغرامات، التي تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه إسترليني، التى يتم فرضها على الشركات، التي تنتهك القواعد، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وتسعى وكالة البيئة البريطانية أيضاً إلى تعزيز قدرتها لفرض عقوبات على شركات المياه، من دون اللجوء إلى المحاكم.

وستتم إعادة استثمار الغرامات في صندوق جديد لإعادة تدوير المياه،

وسيتم أخذ العقوبات والغرامات من أرباح شركات المياه وليس العملاء.