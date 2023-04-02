ألمانيان «مولعان بالموتى» يسرقان 14 جمجمة في النمسا

سرق ألمانيان 14 جمجمة من مدفن عظام موتى في كنيسة بجنوب النمسا. وقالت الشرطة النمساوية إنه «سيُجرى تحرير بلاغ ضد الرجلين المولعين بثقافة الموتى بعد التحقيق معهما بتهمة تدنيس المقابر».

وكشفت الشرطة أنه «تم ضبط الجماجم، أول من أمس، خلال تفتيش سيارة في ولاية كيرنتن النمساوية».

وقال السائق (43 عاماً) ومرافقه (35 عاماً): «إنهما أخذا الجماجم لأنهما مهتمان للغاية بثقافات الحداد والدفن». وذكر الرجلان، المنحدران من ولاية بافاريا الألمانية، أنهما «لم يسرقا جماجم من قبل».

وأخذ الرجلان الجماجم التي وضعاها في حقيبة السيارة من مدفن لعظام الموتى يمكن دخوله دون قيود في منطقة مولبلينج النمساوية.