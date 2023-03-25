مفاجأة ضخمة يستعد "واتساب" للكشف عنها لمستخدميه

أفاد موقع WABetaInfo بأن خدمة التراسل الفوري واتساب تختبر عددًا من الميزات الجديدة، مثل: ميزة الرسائل المرئية التي رصدها في تطبيق الخدمة على نظام التشغيل (آي أو إس) iOS التابع لشركة آبل.

وقال الموقع المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب إنه اكتشف ميزة جديدة تحت التطوير في الإصدار التجريبي ذي الرقم 23.6.0.73 المتاح عبر برنامج (تست فلايت) TestFlight.

وعلى الرغم من أن واتساب تتيح للمستخدمين إرسال الملاحظات الصوتية، يبدو أنها الآن تختبر ميزة جديدة تُمكّن المستخدمين من إرسال الرسائل المرئية، وقد تُطلق في إصدار قادم من التطبيق.

وأوضح WABetaInfo أن الميزة الجديدة ستُسهل على المستخدمين تسجيل مقاطع مرئية قصيرة لا تزيد مدتها عن 60 ثانية ثم إرسالها إلى جهات الاتصال، وذلك من خلال الضغط على زر الكاميرا.

ويبدو أن الميزة الجديدة تأتي لتمنح المستخدمين طريقة أخرى للتواصل مع العائلة والأصدقاء عبر واتساب.

ونشر موقع WABetaInfo لقطة شاشة للرسائل المرئية الجديدة التي ستعمل بطريقة مشابهة للرسائل الصوتية، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في التقاط محتوى مرئي ومشاركته.

ويُعتقد أن الرسائل المرئية تتفوق على الرسائل الصوتية أو النصية بأنها طريقة مثلى لنقل المشاعر والأحاسيس وتعبيرات الوجه. وقد تكون هناك أوقات يكون فيها إرسال رسالة مرئية أكثر ملاءمة من الرسائل الصوتية، مثل الرغبة في أن يرى الطرف الآخر شيئًا يراه المستخدم أو يحمله.

تجدر الإشارة إلى أن الرسائل المرئية ستكون مشفرة بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، وهذا يعني أنه لا أحد، ولا حتى واتساب أو ميتا، أو أي مزود لخدمة الإنترنت، يمكنه رؤية الرسائل المرئية التي تُشارك مع الآخرين.

وبالإضافة إلى ذلك، لن يكون من الممكن حفظ أو إعادة توجيه الرسائل المرئية إلى محادثات أخرى لمزيد من الخصوصية، ولكن لا يزال مسموحًا بأخذ لقطات شاشة.

يُشار إلى أن القدرة على إرسال الرسائل المرئية قيد التطوير وستُطلق في تحديث مستقبلي للتطبيق.