ساعة لصالح الأرض بتوقيع «الاستدامة» في «إكسبو دبي»

تحتفل جمعية الإمارات للطبيعة بمشاركة جهات حكومية وقطاع الأعمال والأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات بساعة الأرض، التي تقام في 25 مارس.

ودعت الجمعية إلى إطفاء الأضواء وتخصيص ساعة للأرض، وقضاء 60 دقيقة في القيام بفعل إيجابي لصالح كوكب الأرض، وسيكون للمبادرة التي يستضيفها جناح الاستدامة «تيرا»، في مدينة إكسبو دبي صدى مهماً هذا العام بصفته عام الاستدامة وأيضاً عام استضافة الدولة للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف المعني بالمناخ COP28، حيث ستمثل ناقوساً قوياً يذكر الجميع بأهمية كوكبنا وضرورة حمايته، خلال الوقت القصير الذي تبقى.