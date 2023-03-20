أمازون تستغني عن 9 آلاف موظف بعد 18 ألفا في يناير

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي في مذكرة للموظفين اليوم الإثنين إن أمازون تخطط لإلغاء 9 آلاف وظيفة أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة.

سيمثل خفض الوظائف ثاني أكبر جولة لتسريح العمال في تاريخ الشركة، إضافة إلى 18 ألف موظف قالت الشركة إنها ستسرحهم في يناير.

وقال جاسي إن المرحلة الثانية من عملية التخطيط السنوي للشركة اكتملت هذا الشهر وأدت إلى تخفيضات إضافية في الوظائف. أضاف أن أمازون ستستمر في التوظيف في بعض المجالات الإستراتيجية.

وقال جاسي "قد يتساءل البعض لماذا لم نعلن عن هذه التخفيضات في الوظائف مع تلك التي أعلنا عنها قبل شهرين. الإجابة المختصرة هي أنه لم يتم الانتهاء من تحليلات جميع الفرق في أواخر الخريف. وبدلا من التسرع في إجراء هذه التقييمات دون بذل العناية المناسبة، اخترنا مشاركة هذه القرارات كما اتخذناها حتى يكون لدى الأشخاص دراية بتلك المعلومات في أسرع وقت ممكن".