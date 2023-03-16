مهرجان دبي للكوميديا.. مزيد من السعادة على مدار 10 أيام

بمجموعة من الفنانين الذين يرسمون الابتسامة على الوجوه؛ يعود مهرجان دبي للكوميديا بدورته الجديدة لعام 2023 بحلة أكبر من جميع نسخه الماضية، ليمنح الجمهور، خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو المقبل، فرصة الاستمتاع بمجموعة من العروض الحافلة بالطرافة وجرعات السعادة الضحك.

وكشف المهرجان عن المجموعة الأولى من المشاركين في دورة هذا العام، ومن أبرزهم: جيمي كار ودارا أوبراين وذاكر خان، والثنائي جوان ماكنالي وفوج ويليامز، نجمتا البودكاست الشهير «ماي ثيرابيست جوستيد مي».

ويُقام المهرجان بتنظيم من فعاليات دبي، وإنتاج «براج» و«لايف نيشن» و«دي إكس بي لايف»، في مناطق عدة من دبي، بما فيها دبي أوبرا ومسرح مول الإمارات وكوكا كولا أرينا، وغيرها.

ويهدف المهرجان إلى إرضاء أذواق الجميع، مع مجموعة من عروض الكوميديا الارتجالية والبودكاست المباشر، وفعاليات حافلة بالمتعة والضحك.

ويُعد الفنان دارا أوبراين أحد أبرز نجوم الكوميديا في أيرلندا، وسيقدم لجمهور دبي فرصة الاستمتاع بعرض مليء بالمتعة والتسلية على مسرح دبي أوبرا في 15 مايو المقبل. ولمع نجم أوبراين في الترفيه بعد الأصداء التي حققتها عروضه في أنحاء العالم ومسيرته المهنية الناجحة لأكثر من عقدين. وأصبح في 2003 مضيفاً لبرنامج المسابقات الإخبارية الساخر «موك ذا ويك» على «بي بي سي»، وسرعان ما أصبح أحد أشهر البرامج الكوميدية على القناة.

ويتميز أوبراين بقدرته على مزج الفكاهة المتمحورة حول موضوعات محددة مع تجاربه الشخصية، إضافة إلى شخصيته المحببة، ما منحه مكانة خاصة لدى معجبيه، ويصف كثيرون عروضه بأنها دروس احترافية في كوميديا الملاحظة.

وفي 16 مايو، وعلى خشبة دبي أوبرا، سيضفي جيمي كار، أحد أشهر نجوم الكوميديا في المملكة المتحدة، بفضل ما يمتاز به من روح الدعابة اللافتة والذكاء الحاد، مزيداً من السعادة والضحك على رواد عرضه. وحاز كار إشادات من النقاد، لقدرته على الارتجال والتفاعل مع الجماهير، إذ دائماً ما يحاول تقديم تجارب كوميدية غير مسبوقة. واكتسب كار شهرته في عالم الكوميديا بفضل دعاباته القصيرة، وردود فعله الطريفة والسريعة، وتعليقاته المضحكة على نمط الحياة العصرية. وحقق كار مجموعة من العروض الجماهيرية الناجحة، التي وضعت اسمه على قائمة نجوم الكوميديا الأكثر شعبية اليوم.

كما ستستضيف دبي أوبرا العرض الكوميدي «ماي ثيرابست جوستد مي» في 17 مايو، إذ سيقدم الثنائي جوان ماكنالي وفوج ويليامز مزيجاً من الفكاهة والأسلوب الشيق في رواية القصص، إذ تتميز عروضهما بالجرأة والتنوع، ما يضمن للجمهور وقتاً حافلاً بالضحك.

ويتناول الثنائي مجموعة من القضايا التي يواجهها كثيرون اليوم، ليقدم نصائح مسلية وممتعة بأسلوبه المميز.

150 دقيقة من التسلية

سيحظى معجبو الفنان الكوميدي الهندي ذاكر خان بفرصة الحصول على جرعة من الضحك والتسلية على مدار 150 دقيقة، إذ سيقدم أحدث عروضه باللغة الهندية في 14 مايو في دبي أوبرا.

ولمع نجم خان بعد فوزه بمسابقة «كوميدي سنترال إنديا» لأفضل فنان كوميديا ارتجالية لعام 2012، وحقق بعدها نجاحات عدة. واشتهر بأسلوبه الكوميدي القصصي، ونجح في استقطاب أكثر من سبعة ملايين مشترك على قناته على منصة «يوتيوب»، ما يعكس شعبيته في مشهد الكوميديا الهندية. وتحظى عروض خان بإقبال كبير من معجبيه، وسرعان ما تنفد تذاكرها.

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مايو المقبل تنطلق النسخة الجديدة من المهرجان على مسارح عدة في المدينة.

المهرجان يسعى إلى إرضاء أذواق الجميع مع مجموعة من عروض الكوميديا الارتجالية والبودكاست وفعاليات حافلة بالمتعة.

دبي أوبرا تستضيف العرض الكوميدي «ماي ثيرابست جوستد مي» في 17 مايو، للثنائي جوان ماكنالي وفوج ويليامز.