سوريون يغامرون بحياتهم من أجل الكمأة «الذهب الأصفر»

على الرغم من المخاطر الكبيرة على الحياة، بسبب الألغام من مخلفات الحرب، وانتشار العصابات والتنظيمات المسلحة، يخرج مئات السوريين إلى مساحات البادية الكبيرة في ريف مدينتي حماه وحمص السوريتين، في مثل هذه الأيام للبحث عن الكمأة التي يلقبونها بـ«الذهب الأصفر»، نظراً إلى مردودها المادي.

وفي هذا الموسم وحده قُتل أكثر من 130 من صيادي الكمأة، معظمهم بسبب هجمات مسلحة، لكن وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب يغامر الكثير من الرجال ويخرجون للبحث عن الكمأة، التي تحظى بإقبال وقبول من قبل المشترين في أسواق المدن الكبيرة.