أشجار « الفرفار» تزهر بالجمال في مختلف مناطق الدولة

الفرفار شجرة محلية حراجية نفضية أو دائمة الخضرة ،تنتشر بشكل طبيعي في المناطق الصحراوية وبين الجبال تصنف من اجمل الاشجار البرية التى تتحمل الجفاف و درجات الحرارة العالية والبرودة.

تتميز شجرة الفرفار بأزهارها البرتقالية الجميلة تسمى محلياً الفرفار وهي من أشجار ونباتات عُمان،

تنمو أشجار الفرفار في التربة الرملية والكلسية كما تنمو في التربة الصخرية إلا انها توجد في التربة الرملية الخصبة جيدة الصرف أكثر لهذا نجدها تكثر في محاذاة الاودية التي تمر على المناطق الزراعية.

وعادة ما تنتشر شجيرة الفرفار في المناطق الصخرية بوادي الفرفار وعلى السفوح الجبلية المحيطة بالوادي كما توجد على ضفاف الوديان بمصفوت وحتا وبوديان المنطقة من جبل الروضة إلى محضة. من مميزاتها تزهر في الربيع ( مارس و أبريل) و تعطي للحدائق مشهدا مميز زهورها البرتقالية الكبيرة و الكثيفة.

تعرف الفرفار في المعجم بشجر صلب صبور على النار تعمل منه القصاع.

تتكاثر أشجار الفرفار بالبذور ويفضل زراعة البذور في الجو الحار لضمان سرعة الإنبات وتقليل الفترة اللازمة لبلوغ الشتلات الناتجة إلى مراحل التفريد وتتراوح فترة الإنبات ما بين 5-8 أيام وتحتاج الشتلات الناتجة إلى فترة تتراوح بين 60-75 يوماً من تاريخ زراعة البذور في المهاد حتى تصل إلى الحجم المناسب للتفريد