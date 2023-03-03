حاولت قتل صديقها دهسا لسبب تافه جدا

قادت نوبة غضب اجتاحت امرأة بسبب تناول صديقها رقاقة بطاطا شيبس خاصة بها إلى محاولة قتله دهسا بسيارتها.



ووقفت شارلوت هاريسون أمام المحكمة مؤخرا بسبب اتهامات بأنها حاولت دهس شريكها في شمال أديلايد (استراليا) يوم الأحد بعد مشادة ادعى فيها شريكها أنها بدأت بسبب رقاقة شيبس.

وادعت المرأة أن ما جري كان حادثا، ولكن شريكها، ماثيو فين أكد لـ 9 News إن مشادتهم بدأت عندما مد يده لطلب رقاقة بطاطا من عبوة الدجاج والبطاطا الخاصة بها، واعترف للمحطة بأنه "ما كان يجب أن أطلب تلك الرقاقة".

وعندما غادر فين السيارة وبدأ المشي بدأت صديقته بمطاردته في شارع ملبورن وقال أن هاريسون توجهت إليه "مباشرة"، ولكن لتصطدم بسيارة أخرى وتنحرف.

نفت المرأة الغاضبة "في طلب الإفراج عنها بكفالة نيتها محاولة إيذاء (صديقها) فين"، وحضر الصديق المطار جزءا من المحاكمة وليس كلها وفقا للمحطة.

وأمر القاضي مبدئيا بالحبس المنزلي للمرأة وذلك حتى يوم الجمعة حيث ستعود إلى المحكمة لمعرفة ما إذا كان طلب الكفالة الذي قدمته ناجحًا.