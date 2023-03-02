السجن لإسباني صفع زوجته خلال بث حي على «تيك توك»

حُكم على رجل بالسجن لمدة عام في إسبانيا لصفعه زوجته خلال بث حي عبر شبكة «تيك توك»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبرت محكمة مدينة سوريا في شمال إسبانيا، أن المتهم مذنب بارتكاب إساءة المعاملة والعنف ضد المرأة.

ووقعت الحادثة ليلة 27 - 28 يناير (كانون الثاني) في مدينة سوريا. فخلال مشاركتها في «معركة» في أثناء بث مباشر على «تيك توك» مع ثلاثة أصدقاء أمام جمهور افتراضي من آلاف الأشخاص، تعرضت امرأة للصفع بقوة كافية لدرجة أن رأسها بدأ يرتجف وشعرها يتطاير. وقد تسببت هذه الصفعة في بكاء الضحية، على ما أوردت المحكمة في قرارها.

وجاء في الحكم القضائي أن «المتهم عمد بصورة علنية وسافرة، إلى الاعتداء على زوجته أمام آلاف الأشخاص بقصد الإضرار بسلامتها الجسدية وإهانتها على الملأ. ورغم أن ذلك لم يتسبب لها في أي إصابة، لكنه يشكّل إساءة معاملة بدهية وواقعية».

وأشار القاضي الذي أصدر الحكم إلى أنه في جرائم العنف على أساس الجنس: «ليس من الضروري تقديم شكوى من قبل الضحية، ويمكن النطق بالعقوبة بمجرد تسجيل الوقائع».

ويكتسب هذا التوضيح أهمية لأنه في أثناء المحاكمة، رفض المتهم الرد على هذه التهمة ودافعت الضحية عن زوجها.

وكتب القاضي «كان هذا البث المباشر للصفعة كافياً للسلطات العامة للجوء إلى بروتوكول حماية الضحية، سواء أعرّفت عن نفسها بهذه الصفة أم لا».

وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة «موافقة الضحية على الصفعة وتبريرها» لا تلغي العقوبة أيضاً، لأنه «في جرائم العنف ضد المرأة، كما هو الحال في جميع جرائم الأذى الجسيم، تكون موافقة الشخص المعتدى عليه غير ذات صلة، كما أن العقوبة تنطبق في جميع الحالات».

واستطرد القاضي قائلا: «هذا السلوك يستحق أشد العقوبات، لأن المتهم لا يستطيع احترام زوجته».