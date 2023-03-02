مطعم عمره 5000 عام في العراق

كشفت بعثة أثرية دولية عن بقايا مطعم شيّد قبل 5000 عام في مدينة لجش القديمة جنوبي العراق.

أعلن فريق جامعة بنسلفانيا في أواخر يناير الماضي عن اكتشاف قاعة الطعام الأثرية، وبها نظام تبريد بدائي، ومئات الأواني الفخارية المصنوعة من الطين، وبقايا سمكة سليمة تقريباً.

يأتي هذا الاكتشاف على خلفية عودة ظهور علم الآثار في بلد يشار إليه باسم «مهد الحضارة»، لكن التنقيب الأثري توقف بسبب عقود من الصراعات قبل وبعد الغزو الأميركي عام 2003.

والعراق مهد العديد من الإمبراطوريات القديمة التي قادها حكام مثل حمورابي ونبوخذ نصر.