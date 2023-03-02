رسائل أمل ملوّنة على حطام الزلزال في سورية

استخدم فنانان سوريان أدواتهما لتوجيه رسائل شكر على أنقاض المباني لكل من تضامنوا مع بلدهما في كارثة الزلزال.

وغطّت لمساتهما الفنية وطلاؤهما الملوّن الأنقاض في مدينة جندريس بشمال غرب سورية، بعد أسبوعين من الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف ودمر مساحات شاسعة من المدينة.

وسافرت الفنانة سلام حامد، والفنان عزيز الأسمر، إلى المدينة كي يبعثا رسائل شكر لكل من تضامنوا مع الشعب السوري، وكذلك لمن «خذلهم».

تتناقض رسمة كبيرة لقلب باللون الأحمر القاني بشكل صارخ مع اللون الرمادي لحطام المبنى الذي رسمت عليه.

وفي مكان قريب، كانت سلام تضع اللمسات الأخيرة على لوحة تصور فتاة بأجنحة، تطير بمجموعة من البالونات.