متحف فان جوخ في أمستردام يطلق معرضاً عن عائلة الفنان الشهير

من المقرر أن يطلق متحف فان جوخ، في أمستردام، معرضاً يروي قصة عائلة فنسنت فان جوخ، (الذي ولد في عام 1853، وتوفي في 1890)، للاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشائه.

ويرغب القائمون على المتحف في إظهار الدور الحاسم الذي لعبته عائلة فان جوخ في هذا العمل، باستخدام اللوحات وأغراض شخصية أخرى لم تُعرض من قبل، ما يعكس رحلة مملوءة «بالشكوك والنكسات والفخر والانتصار».

يشار إلى أن متحف أمستردام، الذي يحتفل بالذكرى الـ50 لتأسيسه من خلال ثلاثة معارض، يضم أكبر مجموعة من الأعمال الخاصة بالرسام الشهير في العالم. وتتضمن نحو 200 لوحة و500 رسم و30 مطبوعة، ونحو 800 رسالة.

والموضوعات الرئيسة الأربعة في المعرض الذي يدور حول الأسرة، هي: فينسنت، وشقيقه ثيو، بالإضافة إلى زوجته جو، وابنهما فينسينت فيليم، الذي عُرف فيما بعد باسم «المهندس».

وتُعد لوحة «زهرة اللوز» التي رسمها فينسنت بمناسبة ولادة ابن أخيه، هي القطعة الرئيسة. ويتم شرح تاريخ العائلة باستخدام الأعمال الفنية واللوحات والوثائق ومقتنيات العائلة التي لم تعرض للجمهور بعد.