برلوسكوني بريء من «بونغا بونغا»

برّأت محكمة في ميلانو، رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلوسكوني، المتهم بدفع رشوة لشهود للكذب بشأن حفلاته الصاخبة سيئة السمعة، التي عرفت باسم «بونغا بونغا».

وقال محامي برلوسكوني، فيديريكو سيكوني للصحافيين، «لا يمكنني إلا أن أكون راضياً جداً»، في حين لم يتمكن القضاة من إثبات تهم الفساد. وكان مكتب المدعي العام في ميلانو طلب السجن ست سنوات لبرلوسكوني (86 عاماً).

وأضاف سيكوني أن هذه التبرئة هي الثالثة في القضية. وقال «ثلاثة من ثلاثة، هذا يكفي»، آملاً ألّا يستأنف الادعاء المحاكمة.