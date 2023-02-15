نصف كوبا يغرق في العتمة

انقطع التيار الكهربائي عن نصف الأراضي الكوبية، أول من أمس، بسبب عطل طرأ على الشبكة، بعد نحو خمسة أشهر على انهيار للشبكة أغرق البلاد بأسرها في العتمة. وأعلن الاتحاد الوطني للكهرباء، في بيان، أنّ «عطلاً طرأ على شبكة الكهرباء 220 كيلو فولت» بين مدينتي سانتي سبيريتوس ونويفيتاس، «ما أدّى إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي بالكامل في المنطقة الشرقية الوسطى» للبلاد. وأوضح أنّ التيار انقطع عن سبع من مقاطعات البلاد الـ15. ومنذ العام الماضي تواجه كوبا أزمة طاقة حادّة بسبب تدهور أوضاع المحطات الكهربائية، ما يؤدي إلى أعطال متكررة أو توقف التغذية لإجراء الصيانة. وفي 27 سبتمبر الماضي وعلى إثر الإعصار «إيان» الذي ضرب غرب البلاد، انقطع التيار الكهربائي عن كامل الجزيرة، ما أغرق 11.1 مليون كوبي في العتمة.