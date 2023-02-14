أجزاء جديدة من جثة سيدة تثير حيرة الشرطة الفرنسية

قال مكتب المدعي العام في فرنسا إن خدمات الطوارئ عثرت على عدة أجزاء جديدة من الجثة التي عثر عليها في متنزه بوت شومو الشهير في شمال شرقي العاصمة باريس، الامر الذي يثير حيرة رجال الشرطة.

وذكر بيان أن العمل جار لتحديد هوية الضحية، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن رأسا كان من بين الأجزاء التي تم العثور عليها في الحديقة المغلقة الآن.

وعثر البستانيون العاملون في الحديقة، يوم الاثنين الماضي، على حوض من جثة لأنثى. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم تغليفها في كيس قمامة.

وليس لدى مكتب المدعي العام حتى الآن أي أدلة على وقت وفاة الضحية، على الرغم من أن المحققين يفترضون أن المرأة قتلت مؤخرا، وفقا لصحيفة لو باريزيان. ويعتقد أنه تم تقطيع جسد المرأة بملابسها.

ويجري الآن تفتيش المتنزه الذي تبلغ مساحته 25 هكتارا بالكامل، ويقوم غواصو الشرطة أيضا بفحص بحيرة المتنزه.