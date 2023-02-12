بالدوين يدافع عن نفسه في تهمة القتل غير العمد: لم أضغط على الزناد

اتهم الممثل الأميركي أليك بالدوين، أول من أمس، المدّعين العامين الذين وجّهوا إليه تهمة القتل غير العمد في قضية مقتل مسؤولة في فيلم «راست» بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه خلال التصوير، بارتكاب «خطأ قانوني أساسي».

وحصل الحادث في 21 أكتوبر 2021، في موقع تصوير «راست» داخل مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاماً هالينا هاتشنز أدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح. وتسبب الحادث في صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جداً داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد الدعوات المطالبة بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.

ودأب الممثل الذي حظي بشهرة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل «30 روك»، على التأكيد أنه لم يكن يعلم أن المسدس محشو بذخيرة حقيقية، إذ قيل له إنه آمن. وأكد بالدوين باستمرار أنه لم يضغط على الزناد، وهو ما يشكك فيه خبراء كثيرون. ووجّه القضاء الجزائي في ولاية نيو مكسيكو، أخيراً، إلى بالدوين تهمة القتل غير العمد في القضية، وقد تصل عقوبتها إلى السجن 18 شهراً، وكذلك حال المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد. ويواجه بالدوين كذلك عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات في حال إدانته بما يُسمى «ظروف مشددة» مرتبطة باستخدامه السلاح. إلا أن وكلاء الدفاع عنه اعتبروا في وثيقة قضائية، أن تهمة «الظروف المشددة» لم تكن مذكورة في قانون نيو مكسيكو وقت تسجيل الحادث، وينبغي تالياً إسقاطها.