مارك أنتوني في القفص الذهبي.. للمرة الرابعة

ذكرت تقارير، أمس، أن المغني الأميركي مارك أنتوني (54 عاماً) تزوج للمرة الرابعة من عارضة الأزياء ناديا فيريرا من باراغواي، أول من أمس، بعد خطوبة استمرت ثمانية أشهر.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن مارك أنتوني تزوج من فيريرا (23 عاماً) في ميامي.

ولم تحضر حفل الزفاف زوجة أنتوني السابقة المغنية جينيفر لوبيز، كذلك لم تحضرالحفل أيضاً ابنتهما إيمي وشقيقها ماكس (14 عاماً).

حضر مراسم الزفاف كل من كريستين (21 عاماً) وريان (19 عاماً) ابني أنتوني من زوجته السابقة دايانارا.

وكان الزوجان مارك أنتوني وناديا فيريرا قد أعلنا نبأ خطوبتهما في مايو الماضي.