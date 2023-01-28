«إكستريم ويك أندز».. عروض حماية في مهرجان الشيخ زايد

انطلقت مساء أمس في مهرجان الشيخ زايد عروض «إكستريم ويك أندز» والتي تستمر حتى 25 فبراير المقبل، وشهد اليوم الأول للعروض حضوراً جماهيرياً مكثفاً من عشاق الاستعراضات الأكثر حماساً وتشويقاً ومرحاً والتي يؤديها نخبة من السائقين والدراجين العالميين المحترفين.

وتتكون عروض «إكستريم ويك أندز» التي تقام في منطقة السباقات خلف سوق الوثبة في المهرجان، من أجمل عروض «الفري ستايل موتوكروس» وعروض «سيارات الدريفت» الرائعة، حيث تقام فعاليات «إكستريم ويك أندز» لمدة شهر كامل، في أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، والسبت من كل أسبوع مع استعراضات يقوم خلالها رياضيو «سيارات الدريفت» ودراجات الموتوكروس بعروض مذهلة يتحدون خلالها جاذبية الأرض.

وتم تصميم مسارات خاصة صممت بعناية ودقة فائقتين، لتناسب العروض الممتعة، من أجل منح زوار المهرجان تجربة لا تنسى مع أبرز النجوم العالميين في هذه الرياضات، كما تم تخصيص مقاعد لجمهور الزوار والمشاهدين تمكنهم من متابعة إبداعات «الفري ستايل موتوكروس» وعروض «سيارات الدريفت».

ويضم مهرجان الشيخ زايد العديد من الأجنحة والأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة منها أجنحة الحضارات العالمية وجناح ذاكرة الوطن والواحة الزراعية ومنتجع الفرسان الرياضي ومدينة الألعاب الترفيهية وحديقة الزهور والأضواء وغيرها الكثير، إضافة إلى العروض الفلكلورية لمسيرة الحضارات التي تجوب ساحات المهرجان يومياً.

ويواصل المهرجان في نسخته الحالية التركيز على تقديم رسالة «حياكم» لزواره، والتي تعد عنواناً بارزاً للكثير من الفعاليات.