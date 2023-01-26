قرية ترفيهية تتبارى في إسعاد جمهور طواف الشارقة

كشفت اللجنة العليا المنظمة لطواف الشارقة الدولي الثامن 2023 عن إقامة قرية ترفيهية في واحة النخيل بالشارقة خلال فترة الطواف من 27 إلى 31 الجاري.

وتشمل القرية المعروضات والبرامج والفعاليات المفيدة للجمهور والضيوف، وستظل مفتوحة لاستقبال زوارها خلال أيام الطواف الخمسة.

وتشارك في تنظيم الفعاليات وتقديم المعروضات والخدمات في القرية جهات عدة ما بين الحكومية والخاصة، بما يهدف إلى الترويج للحدث العالمي، إضافة إلى تقديم باقة من الخدمات والمعلومات والبيانات من خلال أجنحتها الداخلية وأركانها الخاصة بالسياحة والثقافة والصحة والترفيه. كما تقدم القرية في ركن منها عروضاً مسرحية وأنشطة مجتمعية من طلاب المدارس.