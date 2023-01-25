القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم وتعلن إلغاء حفل النجم محمود العسيلي

أصدرت ادارة القرية العالمية، بياناً تؤكد فيه اغلاق أبوابها اليوم أمام الجمهور، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في البيان نظراً للأحوال الجوية المتقلبة، وبالتعاون مع الجهات المختصة قررت القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم الأربعاء 25 يناير في تمام الساعة 8 مساءً.

وبموجب هذا القرار سيتم إلغاء حفل الليلة للفنان محمود العسيلي. وإذ يؤسفنا الإعلان عن ذلك، ونشارك ضيوفنا خيبة أملهم، إلا أن الحفاظ على سلامة جميع ضيوفنا هي أولويتنا الرئيسة.