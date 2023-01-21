بسبب تهديد أمني.. تحويل مسار طائرة روسية إلى أوزبكستان

أفاد تقرير إخباري في الهند بأنه جرى في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت تحويل مسار طائرة ركاب (طيران عارض/تشارتر) كانت في طريقها من العاصمة الروسية موسكو إلى ولاية غوا، بجنوب غرب الهند، إلى أوزبكستان بسبب تهديد بوجود قنبلة داخل الطائرة.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية، عن قائد الشرطة قوله، إنه كان من المقرر أن تصل الطائرة إلى مطار دابوليم، بجنوب غوا، الساعة 04:15 ، وعلى متنها نحو 240 راكباً.

وأوضح قائد الشرطة أنه جرى تحويل مسار رحلة طائرة شركة "أزور إير" الروسية إلى أوزبكستان قبل دخولها المجال الجوي للهند.

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله: "جرى تحويل مسار الطائرة عقب تلقي مدير مطار دابوليم رسالة بالبريد الإلكتروني الساعة 12:30 بعد منتصف ليلة الجمعة/السبت، أفادت بوجود قنبلة زرعت داخل الطائرة.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من هبوط اضطراري لطائرة متجهة من موسكو إلى غوا، في مطار غوجارات جامنجار الهندي، بسبب تهديد بوجود قنبلة.