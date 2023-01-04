فندق في الرياض يدلل الإبل.. الإقامة تشمل العلف والشعير

أصبح بإمكان مالكي الإبل في العاصمة السعودية الرياض الآن السفر والقيام بمهامهم اليومية، بينما يتركون جمالهم تنعم بالرعاية والتدليل في فندق «تطّمن» الصحراوي المفتوح للإبل.

يضم الفندق 480 غرفة فندقية مفردة ومزدوجة ويقدّم خدمات متنوعة للجمال التي يجب أن تجتاز الفحص الطبي للاستمتاع بإقامتها في الفندق. يدفع المالكون 400 ريال سعودي (ما يقرب من 107 دولارات) لإبلهم للاستمتاع بإقامة كاملة تشمل العلف والشعير. ويمكن للإبل أيضاً شرب الحليب مقابل 100 ريال إضافية (نحو 27 دولاراً). وقال مدير المركز عياض الحقباني: «فندق تطمن يحتوي على 480 غرفة ما بين فردي ومزدوج للجمل. ولا يستطيع أحد الاستفادة من هذا الفندق إلا من يجتاز الفحص الطبي. وتُقدم فيه خدمات الأعلاف والبرسيم والشعير، وكذلك خدمة الحليب بناء على طلب المالك، 100 ريال للجمل الواحد. وتتكلف الإقامة في الفندق 400 للجمل في الليلة الواحدة».