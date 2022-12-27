حديقة أم الإمارات تستضيف «النسيج الحضري»

تستضيف حديقة أم الإمارات، الوجهة الخضراء المميزة في أبوظبي، العمل الفني «النسيج الحضري» الحائز جائزة كريستو وجين كلود المرموقة هذا العام، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

ويُعرض العمل الفني، الذي يتكون من أربع منحوتات تشبه قطع الخيوط المتشابكة، في بيت الظل على المنطقة العشبية في الحديقة، ليستمتع الزوار بتفاصيله الفنية حتى الثاني من يناير 2023.

وتتميز هذه القطعة الفنية التي صممها ثلاثة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي، وهم: روضة المزروعي، وجيرالد جيسون كروز، وجينيفر تساي، بتشابكها وتداخلها مع الأرض، في تجسيد لطبيعة أبوظبي المترابطة كمدينة. ودعت حديقة أم الإمارات زوارها وعشاق الفن إلى الاستمتاع بهذا النصب الفني في الهواء الطلق، إلى جانب جدول فعاليات الحديقة الحافل بالأنشطة، بما في ذلك «سوق الحديقة»، «سينما الحديقة»، و«حظيرة الحيوانات».