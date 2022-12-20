بيع الدمية الشهيرة من فيلم «إي تي» بـ 2.6 مليون دولار

بيعت الدمية الأصلية للكائن الفضائي الذي تمحورت حوله قصة فيلم «إي تي» الشهير للمخرج ستيفن سبيلبرغ، نهاية الأسبوع الماضي، مقابل 2.6 مليون دولار، وفق منظمي المزاد.

وكانت الدمية القطعة الأبرز في مزاد نظمته دار «جوليانز» وشركة «تورنر كلاسيك موفيز» ليومين، وضم أيضاً 1300 إكسسوار آخر من عالم السينما، بينها قفازا الملاكمة اللذان وضعهما روبرت دي نيرو في فيلم «ريجينغ بول» ومطرقة فيلم «ثور».

ولايزال الكائن الفضائي هذا من أشهر شخصيات الثقافة الشعبية وأعمال الخيال العلمي منذ بدء عرض فيلم «إي تي» الذي حقق نجاحاً سنة 1982.

وتمثل الدمية الصغيرة ذات الإطار المصنوع من الألمنيوم والكابلات المكشوفة تحفة هندسية صغيرة، إذ تتألف من 85 مفصلاً ميكانيكياً يتيح تحريك الأنف والعينين والجفون والرقبة والذراعين، وهو ما يكفي لضخ الحياة بهذا المخلوق الفضائي الذي أسرت قصة صداقته مع شخصية الطفل إليوت، العالم بأسره.