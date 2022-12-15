مواهب أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية يقدمون مسرحية «حرائق»

نظمت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، المؤسسة التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجال فنون الأداء، عرضاً خاصاً لمسرحية «حرائق»، للكاتب وجدي معوض. وسلّط العرض - الذي أقيم فقط للعاملين والمختصين في مجال الفنون الأدائية وأعضاء مجتمع الفنون المسرحية - الضوء على الأداء الاستثنائي للمواهب الجديدة وبراعة النص في استكشاف المشاعر الإنسانية والعاطفة البشرية.

وتروي «حرائق» قصة التوأمين سيمون وجانين مروان، اللذين يحضران قراءة وصية والدتهما بعد انتهاء الحرب الأهلية المدمّرة.

وتكشف المسرحية تباعاً أحداث العنف والانتهاكات التي تعرضت لها نوال، وكيف وقفت عاجزةً بعد أن شهدت ويلات وفظائع الحرب. وبعد الموت المأساوي لنوال، يقرر التوأم تنفيذ وصية والدتهما بالذهاب إلى الوطن في رحلة يملؤها الغموض، إذ يكتشفان حقائق صادمة عن والدهما وأخيهما، ما يغير مجرى حياتهما إلى الأبد.

وتناولت المسرحية، التي قدمها ممثلو أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية بشكل احترافي، موضوعات الفقر وانتهاكات الحرب وأهمية الكشف عن الحقائق في رحلة البحث عن الذات بغض النظر عن العواقب.