وفاة 3 أطفال سقطوا في بحيرة مجمدة ببريطانيا

قالت الشرطة البريطانية اليوم إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم بعدما سقطوا في بحيرة سوليهال المجمدة في حديقة بابس ميل بوسط إنجلترا أمس (الأحد). وأضافت أنه جرى انتشال الثلاثة، وأعمارهم 11 و10 و8 سنوات، أمس الأحد وكانوا في حالة حرجة كما انتُشل طفل في السادسة من عمره ونقل للمستشفى وحالته لا تزال حرجة، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوضحت شرطة وست ميدلاندز في بيان: «لا تزال أعمال البحث مستمرة في البحيرة مع سعينا لمعرفة ماذا حدث بالضبط وما إذا كان هناك آخرون سقطوا في المياه».

وأصيب الأطفال الأربعة بسكتة قلبية وقد تلقوا دعماً طبياً في مكان الحادث بعد انتشالهم من المياه قبل نقل اثنين منهم إلى مستشفى برمنغهام للأطفال، والاثنين الآخرين إلى مستشفى هارتلاند.

ويسود المملكة المتحدة طقس بارد وقاسٍ للغاية، أدى إلى تعليق الكثير من الرحلات الجوية، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة دون الصفر حتى الأسبوع المقبل.