فيكي كريبس.. أفضل ممثلة في جائزة الفيلم الأوروبي

فازت الفنانة فيكي كريبس من لوكسمبورغ بجائزة الفيلم الأوروبي بوصفها أفضل ممثلة، كما أعلنت أكاديمية السينما الأوروبية أول من أمس في ريكيافيك بآيسلندا.

وكرمت كريبس لدورها في فيلم «الصدار» والذي قامت فيه بدور إمبراطورة. وانضمت كريبس عبر الفيديو للحفل، وقالت إنها تريد إهداء الجائزة لجميع النساء في العالم اللائي يجب رؤيتهن وسماعهن. يشار إلى أن الممثلة الألمانية ميلتم كابتان رشحت هي الأخرى للفوز بالجائزة، لكن التكريم ذهب إلى فيكي كريبس.