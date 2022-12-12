رحيل الممثلة البريطانية روث مادوك

توفيت نجمة المسرح والتلفزيون البريطانية روث مادوك، المعروفة بدورها في المسلسل الكوميدي «هاي- دي- هاي!» عن عمر ناهز 79 عاماً عقب سقوطها، حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن مدير أعمالها. وحازت الممثلة شهرتها من خلال دور منظمة الفعاليات الرياضية جلاديس بيو في المسلسل التلفزيوني الذي حقق نجاحاً كبيراً وعرض على قناة «بي بي سي 1» عن معسكر ترفيهي نظم في أواخر الخمسينات.