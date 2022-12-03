وظيفة براتب خيالي في بلدية نيويورك .. مدير مختص بإعدام الفئران

أعلنت بلدية نيويورك عن حاجتها إلى من يشغل وظيفة مسؤول عن إدارة مختصة بإعدام ملايين الفئران المنتشرة في المدينة وضواحيها.

واشترطت البلدية، التي يرأسها الشرطي السابق إريك آدامز في إعلانها المنشور يوم الأربعاء الماضي، بمن يطمح إلى الفوز بمنصب "مدير برنامج الحد من القوارض" الملحق ببلدية نيويورك أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة "على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار".

وكتب آدامز يوم أمس الخميس على موقع تويتر: "لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الجرذان"، مشجعاً أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بالعبارة الآتية: "وظيفة أحلامكم في انتظاركم".

ويُعتقَد أن عدد الفئران في نيويورك يساوي عدد البشر، أي نحو 9 ملايين، وكان الروائي الإنجليزي الشهير تشارلز ديكنز أثار هذه المسألة بعدما زار المدينة عام 1842.

وينبغي، بحسب إعلان الأربعاء، أن تتوافر مجموعة مواصفات لدى الساعي إلى هذه الوظيفة، لكي يكون "المرشح المثالي" لها، منها أن يكون "شديد الاندفاع ، متمتعاً بالقدر الكافي من الدموية، ومصمماً على درس كل الحلول من زوايا مختلفة، لا سيما لتحسين الكفاءة التشغيلية، وجمع البيانات، والابتكار التكنولوجي، وإدارة النفايات وتنفيذ الإعدام على نطاق واسع بهذه القوارض التي تتكاثر في شوارع نيويورك ومترو أنفاقها".