7 آلاف مجسّم ولوحة تزيّن الظفرة احتفاءً بعيد الاتحاد

قامت بلدية منطقة الظفرة بتزيين الشوارع الرئيسة والدوارات والجزر الوسطية والجسور والأشجار وأعمدة الإنارة على مستوى مدن المنطقة احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51.

وتم تركيب أكثر من 7000 مجسّم وشكل هندسي ثنائي وثلاثي الأبعاد، ولوحات تتضمن عبارات من النشيد الوطني وصوراً للوالد المؤسس، ورقم المناسبة 51، بالإضافة إلى تزيين مباني البلدية ومراكز الخدمة والحدائق والمتنزهات العامة بأكثر من 4000 علم، وتزويد المدارس والمباني الحكومية بالأعلام من خلال حملات دورية تهتم بالمحافظة على العلم رمز عزتنا وشموخنا.