الرقص الشعبي الإماراتي ينال إعجاب المكسيكيين

بإيقاعات الطبول والدفوف نقلت «فرقة الشارقة الوطنية» جمهور معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب في المكسيك إلى قلب الثقافة الشعبية الإماراتية وأبرز رموزها الفنيّة، حيث قدمت سلسلة عروض شعبية نالت إعجاب ودهشة الجمهور المكسيكي خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفاء بالشارقة ضيف شرف الدورة الـ36 للمعرض.

وجسّدت الفرقة جماليات البيئات الإماراتية الأربع وانعكاسها على الفن الشعبي الإماراتي، فقدمت عروض الرقصات والفن الأدائي، وأنشدت أهازيج، وعرّفت بأشهر الآلات التراثية الإماراتية، من طبول، ودفوف، ومزامير، إذ جاءت العروض على إيقاعات الطنبورة، وطبول الشيندو، والرحماني.